محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها (صور )

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، اجتماعًا للوقوف على تطورات الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، فضلا عن متابعة مستجدات العمل في إدارات الأملاك والمالية بالديوان العام، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام ومديري (المالية والأملاك)، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالديوان العام والأحياء.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية التكامل والتعاون بين الإدارات المختصة لإنجاز العمل على أعلى درجة من الدقة والشفافية، مؤكدًا أن النظام الإداري ببورسعيد شهد تطور غير مسبوق في ظل التنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرًا، ما يتطلب التطوير المستمر لأداء العاملين، لضمان استمرار تنفيذ خطوات التنمية ببورسعيد.

ووجه المحافظ بالتنسيق التام بين الإدارات المختصة لسرعة إنجاز العمل في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، موجها بالمرور الميداني لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل، فضلا عن إعداد تقرير يوضح مستجدات العمل أولا بأول.

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

في شأن آخر شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، بحضور د.أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة ٱخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بانتظام سير العملية التعليمية بجامعة بورسعيد مؤكدا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد الغضبان أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح، كما أشاد المحافظ بالنقلات النوعية التي تشهدها جامعة بورسعيد في مختلف قطاعاتها وكلياتها تحت قيادة رئيس الجامعة وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد فى العديد من المشروعات التنموية.

ومن جانبهم، أشاد مجلس جامعة بورسعيد بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على جميع المستويات، كما وجهو الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد.