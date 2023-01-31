مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على ضم مارسيل سابيتزر

يتنافس نادي مانشستر يونايتد الانجليزي مع مواطنه تشيلسي، على ضم مارسيل سابيتزر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الشتوية الجارية، بحلول الثانية عشر من منتصف ليل اليوم، 31 يناير.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن مارسيل سابيتزر يريد الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد رومانو أن مانشستر يونايتد بدأ في مفاوضات مع إدارة بايرن ميونخ من أجل إنهاء الصفقة في الساعات الأخيرة، مستغلة انشغال نادي تشيلسي بإبرام تعاقدات أخرى ولا يشغل تركيزه بصفقة سابيتزر.

ويجيد سابيتزر اللعب في مركز وسط الملعب الارتكاز، بالإضافة إلى مركز الجناح الأيمن، وصانع الألعاب.

سابيتزر بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق فيلاش النمساوي، وانتقل منه إلى نادي نويستادت للشباب، حتى انتقل لنادي إيه كي إيه النمسا، ثم انضم لفريق أدميرا تحت 17 عامًا وصعد تحت 19 عامًا وانضم للفريق الأول لنادي أدميرا واكر في صيف عام 2010، قبل الانضمام لنادي رابيد فيينا في شتاء 2013.

وانتقل سابيتزر من نادي رابيد فيينا لنادي ريد بول لايبزيج الألماني في صيف 2014، وأعير في نفس سوق الانتقالات لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي ثم عاد إلى لايبزيج في صيف 2015، قبل الانتقال لبايرن ميونخ في صيف عام 2021.

ولعب مارسيل سابيتزر 490 مباراة بقمصان الفرق المختلفة التي مثلها منذ بداية مسيرته، وسجل 123 هدفًا وصنع 81 لزملائه، كما لعب للمنتخب النمساوي بمختلف مراحله السنية، وشارك في 68 مباراة مع المنتخب الأول، وسجل 12 هدفًا وصنع 11.

وشارك مارسيل سابيتزر في 24 مباراة مع بايرن ميونخ منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفًا وصنع آخر لزملائه، وكانت آخر مشاركاته في مباراة أينتراخت فرانكفورت بالجولة الـ18 ولعب دقيقة واحدة فقط.