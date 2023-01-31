الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وفد «فاو» لبحث دعم المزارعين بقرى «حياة كريمة»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" برئاسة كريس بيكر الاستشاري بمنظمة الفاو ومارجولين جونجمان وجانيت ميجليس من السفارة الهولندية لبحث آفاق التعاون المشترك بين المحافظة والمنظمة الدولية خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع متطلبات الدولة بهدف تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين خاصة في المناطق الريفية النائية وقرى "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات الريس عبدالفتاح السيسي، وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس حاتم مختار، مدير عام الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، ومسؤولي وزارتي الزراعة والري ومدير عام التوجيه المائي ومسئولي التعاون والارشاد الزراعي بالمحافظة.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة الآليات والمقترحات لبعض المشروعات التي يمكن تنفيذها من خلال منظمة "الفاو" بمحافظة أسيوط خلال المرحلة المقبلة في مجالات الزراعة والرى والحماية المجتمعية وخاصة في مجال الدعم الفني والخبراء لنشر الوعي الزراعي الصحيح وتطبيق الأنظمة الحديثة والمتطورة في الزراعة والري لترشيد استهلاك المياه والممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التحاور حول الزراعة التعاقدية والزراعة العضوية والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث في بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وبعض المحاصيل الأخرى وكذلك التحول الرقمي وآليات العمل في مجال التنمية البشرية واستدامتها وسوف يتم دراسة تنفيذ بعض المشروعات والتي يمكن أن تعود بالنفع على صغار المزارعين وتضمن الحماية المجتمعية في القرى الأكثر احتياجا كالقرى التي تم اختيارها ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى تمثل عدد 149 قرية وتوابعها بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة، حيث يجري تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه لافتا إلى إنه سيتم أيضا دراسة امكانية استغلال المجمعات الزراعية الجديدة التي يبلغ عددها 35 مجمعا زراعيا لاستغلالها كبنية تحتية في التحول الرقمي.

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وأكد المحافظ استعداده لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة لتسهيل عمل المنظمة لا سيما وأن الفاو لديها العديد من المشروعات الرائدة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية دعم المزارعين للتوسع في التقاوى المعتمدة وتوفير مستلزمات الإنتاج وتقديم الدعم الفني وأيضا عمل نماذج وحقول إرشادية وتحديد المحاصيل الاستراتيجية التي سيتم الالتزام بزراعتها، فضلًا عن تطبيق نظم الري الحديث مع تلك المحاصيل لتصبح نماذج إرشادية يمكن تكرارها في مناطق آخرى.

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ومن جهته، أشار كريس بيكر إلى أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" حريصة على أن تكون المشروعات التي يتم تنفيذها تتوافق وتحقق خطط التنمية المستدامة في الدولة المصرية، وأن التنسيق المسبق مع الجهات المعنية له أهمية كبرى في تحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن سيتم دراسة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه المزراعين وايجاد الحلول لها وايجاد نماذج نجاح لتعميمها منوهًا أن هناك مشروعات سيتم تمويلها في العديد من الأنشطة الزراعية الصديقة للبيئة والتغيرات المناخية سيتم التنسيق خلال الفترة القادمة على تنفيذها.

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ومن المقرر أن يقوم وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" زيارة لقرى حياة كريمة برفقه مسؤولي الزراعة والري، حيث سيتم زيارة قرى الزرابي والنخيلة ودوينه بمركز أبوتيج للقاء المزراعين والتعرف على أبرز العقبات التي تواجههم لايجاد حل ليها وتقديم الدعم لهم لتنفيذ ممارسات زراعية جيدة.

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استراتيجية التنمية المستدامة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإرشاد الزراعي التنمية المستدامة الحماية المجتمعية الزراعة للأمم المتحدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحاصيل الاستراتيجية بقري حياة كريمة

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