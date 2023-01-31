الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بسعر رمزى.. قصص دينية للأطفال من الكتاب المقدس فى معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

طرحت دار «جلورى» للنشر والتوزيع، مجموعة من القصص الدينية التي ذكرت في الكتاب المقدس للأطفال، بسعر رمزي تخفيفًا عن كاهل الأهالي.

وقال أحد القائمين على جناح الدار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مجموعة القصص الدينية التي ذكرت في الإنجيل المقدس، هي الأكثر مبيعًا من بين إصدارات الدار، وذلك لأهميتها في نشأة الطفل المسيحي، وسعرها البسيط، الذي وصل لـ10 جنيهات فقط.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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