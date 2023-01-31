معرض الكتاب 2023.. الصالون الثقافي يستضيف ندوة «المراكز الثقافية الجديدة في مصر»

استضاف الصالون الثقافي في بلازا 2، في سادس أيام معرض الكتاب في دورته الـ54، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "المراكز الثقافية الجديدة في مصر المؤسسة.. الفعاليات.. المردود".

أدار الندوة الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، وشارك بها الدكتور محمد عبد المنعم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور محمود عبد الله أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز.

في بداية اللقاء، أكد الكاتب حلمي النمنم على أهمية الورقة العلمية التي صدرت عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وتتناول المراكز الثقافية، والمقصود بها مراكز الإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وأشاد “النمنم” بالدورة الحالية من المعرض من حيث التنظيم وعدد الزوار ووجه الشكر للدكتور نيفين الكيلاني، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب.

وأوضح الدكتور محمد عبد المنعم، أن الثقافة هي الحياة، لأنها منتج بشري يُتَرْجَم إلى سينما ومسرح وغيرها من الأشكال الإبداعية، وأضاف أن بداية معرفته بمراكز الإبداع كان في عام 2007، بعد حضوره لعرض فني بقبة الغوري، وكان العرض يناقش الهوية المصرية منذ عهد قدماء المصريين، وكان عدد الحضور يضم نساء من المنطقة الشعبية وأسر من الطبقة الوسطى، وشباب وأجانب.

وأضاف “عبد المنعم” أنه أجرى بحثًا على 14 مركزا للإبداع بالقاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن فكرة المراكز تقوم على تحويل المناطق الأثرية لمنصات ثقافية لتقديم الفنون والآداب وذلك في منتصف التسعينيات، واستعرض خلال حديثه، عدد من مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافة والأنشطة التي تقدمها مطالبا بوجود مراكز إبداع في كل محافظة.

من جانبه، عقب الدكتور محمود عبد الله، على طبيعة عمل مراكز الإبداع المتعددة، قائلًا: "لكل مركز إبداع فلسفته المحددة، من حيث تنظيم الورش ومطابقتها مع الفئات العمرية المختلفة، فضلا عن مرونة الاختيار واختلاف الأنشطة مما يؤدي لترسيخ الأهداف لكل مركز، مما انعكاس على السياسة الثقافية ومنها التراث الشعبي والاهتمام بقضايا الوطن والتنمية العلمية الإبداعية لموجه للأطفال والنشء، مؤكدا أن مراكز الإبداع تقدم أعمال فنية عالية الجودة.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.