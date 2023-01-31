وكيل التعليم الوادي يجتمع برؤساء أقسام إدارة بلاط التعليمية

ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم، اجتماعا موسعا ورؤساء الأقسام بإدارة بلاط التعليمية بحضور مدير الإدارة التعليمية.

وخلال اللقاء ناقش وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور سير منظومة العمل بالأقسام وآخر مستجدات العمل.

وجرى مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة والرؤى المقدمة ومن شأنها التميز في العمل وحسن أداءه منها

- إنشاء وحدة خدمة المواطنين بالإدارة



- بداية تشغيل المنظومة الإلكترونية منظومة الشباك الواحد لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين وأولياء الأمور

-إرسال تقرير يومي عن تكوين الفريق للعمل بالمنظمة

- ميكنة إدارة شئون الطلبة وبيانات النجاح وتفعيلها بجميع الإدارات التعليمية

- تنفيذ برنامج تدريبي لمسئولي منظومة الشباك الواحد