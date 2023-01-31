الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم الوادي يجتمع برؤساء أقسام إدارة بلاط التعليمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم، اجتماعا موسعا ورؤساء الأقسام بإدارة بلاط التعليمية بحضور مدير الإدارة التعليمية.

وخلال اللقاء ناقش وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور سير منظومة العمل بالأقسام وآخر مستجدات العمل.

وجرى مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة والرؤى المقدمة ومن شأنها التميز في العمل وحسن أداءه منها 
- إنشاء وحدة خدمة المواطنين بالإدارة


- بداية تشغيل المنظومة الإلكترونية منظومة الشباك الواحد لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين وأولياء الأمور 
-إرسال تقرير يومي عن تكوين الفريق للعمل بالمنظمة
- ميكنة إدارة شئون الطلبة وبيانات النجاح وتفعيلها  بجميع الإدارات التعليمية 
- تنفيذ برنامج تدريبي لمسئولي منظومة الشباك الواحد

وكيل التعليم الوادي الجديد اجتماعا موسعا بلاط التعليمية سير منظومة العمل المنظومة الإلكترونية منظومة الشباك الواحد

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وائل لطفي

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