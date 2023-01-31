الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقي يبحث مع ممثل الأمم المتحدة سبل إنهاء أزمات النازحين

الرئيس العراقى خلال
الرئيس العراقى خلال اللقاء

التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية علام محمد إسحق.

وأفادت الرئاسة العراقية فى بيان له اليوم، بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء، ملف النازحين في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة تعزيز الجهود على جميع الأصعدة لإنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في هذا الملف الإنساني الحيوي والعمل الجاد بين المنظمات الدولية المعنية والجهات الحكومية في هذا الخصوص.

وشدد “رشيد” على ضرورة إكمال البناء والإعمار في مدينة سنجار وتوفير الخدمات، لافتا إلى استعداد الرئاسة العراقية لدعم هذه الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية لغرض إعادة النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية.

كما أعرب الرئيس العراقي، عن أمله في إكمال البنى التحتية في المدينة لأهميتها في إنهاء ملف النازحين، مؤكدا استعداده لزيارة سنجار مرة أخرى للاطلاع على ما تم تقديمه بهذا الشأن.

وأكد الرئيس العراقي، على استمرار وجود نازحين في مخيمات وسط أوضاع معيشية صعبة بعد مرور سنوات على انتهاء الحرب على تنظيم داعش وزوال أسباب التهجير هو أمر غير مقبول.

وتابع: "نشعر بالألم لوجود أعداد من النازحين في البلاد وسط ظروف صعبة، مؤكدا ضرورة تسريع عملية إعادة النازحين وحسم المسائل التي تمنع ذلك، مع ضمان عودة امنة ومستقرة وحياة كريمة في مناطقهم".

من جانبه، أطلع الوفد الرئيس العراقي على الأوضاع في سنجار، وبناء العديد من المنازل ومركز شرطة ودائرة البلدية في المدينة".

txt

لوضع خارطة طريق جديدة.. رئيس الوزراء العراق يعين مستشارا للشؤون الدستورية

الرئيس العراقى يؤكد الاهتمام بالمناطق الأثرية

واستقبل الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، أمس الإثنين، المدير الممثل لليونسكو في العراق، باولو فونتاني.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، أهمية تعزيز سبل التعاون لتطوير قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، والحفاظ على التراث والتنوع الثقافي، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود ودعم المنظمات الدولية للاهتمام بالمناطق الأثرية.

وأشار الرئيس العراقي إلى دور منظمة اليونسكو في تقديم الدعم للقطاع التربوي والتعليم، لافتًا إلى المكانة العلمية الرصينة للجامعات العراقية وعطائها الحافل بالعلم والمعرفة.

txt

العراق يعلن القبض على 24 إرهابيًا ومتهمًا فى عمليات استباقية

الرئيس العراقي العراق لامم المتحدة الرئاسة العراقية ملف النازحين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

يكسر حاجز الـ30.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-1-2023 في ختام التعاملات

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023

علاج 1084 حالة في قافلة طبية بمركز زفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

صور

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية بمعرض القاهرة الدولى

ندوة محمد الباز فى معرض الكتاب لمناقشة موسوعة «القتلة»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى