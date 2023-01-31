الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف آخر التطورات بين إسرائيل وفلسطين «فيديو»

إسرائيل وفلسطين
إسرائيل وفلسطين

قالت ولاء السلامين، مُراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتطرق إلى الاقتطاعات التي تحصل عليها إسرائيل من أموال الفلسطينيين، خلال لقائه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، والمُداهمات المُستمرة لمنازلهم، بالإضافة إلى المجزرة التي شهدها مخيم جنين الخميس الماضي.

زيادة التنسيق الأمنى بين الجانبين

وأضافت السلامين، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستُركز خلال اللقاء على خفض التصعيد، وزيادة التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

مراسلة القاهرة الاخبارية تكشف أخر التطورات إسرائيل وفلسطين القاهرة الإخبارية التطورات

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