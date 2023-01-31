وزير التعليم يبحث مع وفد المجلس العربي للطفولة والتنمية تعزيز أوجه التعاون

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفد المجلس العربى للطفولة والتنمية برئاسة الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس، والوفد المرافق، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التعليم.

وأكد حجازي على التعاون الوثيق بين الجانبين، كذلك أشاد بالجهود التى يقوم بها المجلس العربى للطفولة والتنمية فى مجال الطفولة المبكرة ومنها إنشاء مركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر عام 2003، والذى قام بإنشاؤه الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) رئيس المجلس العربى للطفولة والتنمية في ذلك الوقت.

وأكد الوزير على العلاقة الوطيدة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية والتعاون في العديد من المجالات من بينها التعليم قبل الجامعى، مشيدًا بالجهود التى يقوم بها المجلس العربى للطفولة والتنمية في مجال الطفولة المبكرة.

ومن جهته، أعرب الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية، عن سعادته باللقاء، مؤكدًا على العلاقات المتميزة التى تربط بين الوزارة والمجلس، وأوضح أن هذه الزيارة تستهدف تعميق العلاقات بين الجانبين وزيادة التعاون المشترك.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على زيادة التعاون وتفعيل مشروع الارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة وتحسين الاستعداد المدرسى ومهارات الحياة بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسى.

وأشاد الوفد بالجهود التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية فى مصر.