الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة فيرلاند ميندى

فيرلاند ميندي
فيرلاند ميندي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة مدافعه الفرنسي فيرلاند ميندي في عضلات الفخذ وغيابه عن الفريق.

فيرلاند ميندي يلعب ضمن صفوف نادي ريال مدريد منذ انتقاله من فريق ليون الفرنسي في صيف عام 2019.

وأصدر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، كشف من خلاله خضوع اللاعب لفحوصات طبية اليوم من قبل الفريق الطبي للنادي، والتي كشفت إصابته في العضلة الغشائية لساقه اليسرى.

وأضاف البيان أن الفريق الطبي للنادي يتابع تطورات الحالة الطبية للاعب لمعرفة مدى غيابه.

فيما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب سيغيب لعدة مباريات هامة للفريق أبرزها مواجهتا برشلونة في الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، ومباراة ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا ضد فريق ليفربول الإنجليزي.

وبدأ ميندي لعب كرة القدم مع شباب نادي باريس سان جيرمان قبل تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2011، ثم انتقل لنادي مانتو الفرنسي في صيف 2012 في صفقة انتقال حر، وظل لموسم مع الفريق قبل رحيله لرديف نادي هارف في صيف 2013، وقضى معه موسمين قبل تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2015، ثم انتقاله لنادي ليون في صيف 2017.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، والذي يحمل لقبه من الموسم الماضي، برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الأول برصيد 47 نقطة.

ولعب ميندي 129 مباراة بقميص فريق ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 5 أهداف وصنع 10 لزملائه في الفريق.

كما شارك في 259 مباراة لمختلف الأندية التي مثلها وسجل 10 أهداف وصنع 23 لزملائه، ولعب ميندي 9 مباريات بقميص المنتخب الفرنسي الأول، كانت بدايتها في 20 نوفمبر 2018.

ريال مدريد فيرلاند ميندي اصابة ميندي الدوري الإسباني 2022-2023 دوري ابطال اوروبا

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