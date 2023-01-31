تشافى يعلن موافقة برشلونة على رحيل هيكتور بيليرين

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، رحيل مواطنه هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة إشبيلية بالدوري الإسباني: "هيكتور بيليرين طلب منا المغادرة ومنحناه الضوء الأخضر للرحيل، هذا كل ما لدينا عن الانتقالات في الوقت الحالي".

وأضاف: "في حالة رحيله ربما نحتاج إلى ضم لاعب ما، ولكني مازلت سعيدًا جدًا بالفريق الذي لدينا".

وأردف: "هيكتور أراد الخروج من أجل الحصول على مزيد من الدقائق، ونشكره على كل شيء، لقد كان مثالًا يحتذى به في كل شيء، ولم يظهر أي سلوك سيئ مع الفريق".

وسبق أن ذكرت صحيفة سبورت أن تشافي هيرنانديز وافق على رحيل لاعبه هيكتور بيليرين، خلال شهر يناير الجاري.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن تشافي عقد اجتماعًا مع بيليرين، ثم أبلغ إدارة نادي برشلونة موافقته على رحيل اللاعب، حتى يحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم في نادٍ آخر.

وانضم هيكتور بيليرن لصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي.

بيليرين من ناشئي نادي برشلونة، ورحل من فريق تحت 16 عامًا في صيف 2011 وانتقل لأرسنال تحت 18 عامًا ليكمل رحلته في النادي اللندني، بجانب الإعارة لناديي واتفورد وريال بيتيس.

ولعب بيليرين 323 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 41 لزملائه، كما شارك في 7 مباريات فقط بقميص نادي برشلونة منذ انضمامه للفريق دون المساهمة في أي هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة.

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فريق ريال مدريد، حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.