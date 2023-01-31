«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا عن مبادرة أوروبية لإلغاء بيع التبغ والنيكوتين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، تقريرًا عن مبادرة أوروبية لإلغاء بيع التبغ والنيكوتين.

وقالت الدكتورة سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني، إن هذه المبادرة سامية، لأنه من الضروري الآن أن نعرف أضرار التدخين السلبي، ليس على المدخن فقط، ولكن على الذين حول المدخن والبشر جميعًا.

وأضافت خلال لقائها عبر زووم، أنه من الضروري دعم مليون توقيع يتم جمعها من 7 دول أوروبية مختلفة من الاتحاد الأوروبي، وسينتهي هذا الجمع من التوقيعات في 16 يناير 2024.

تقديم الاقتراح في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي

وتابعت عضو حزب المحافظين: بمجرد التحقق من التوقيعات من قبل المفوضية الأوروبية سيتم تقديم الاقتراح في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، وسيتخذ بعد ذلك قرارًا بعد 6 أشهر من تقديمه حتى يدخل حيز الوجود، ويباشر به في عام 2025.

وأوضحت عضو حزب المحافظين، أن هذه المبادرة إجراء قانوني حتى يأخذ البرلمان طريقًا لكي يعمل بإيجابية بما يطلبه المليون شخص، حيث أن جميع الناس الآن متذمرين من التدخين، وإتباع شعار خاص هو: "اختار الصحة وليس التبغ"، منوهة بأن البرلمان الأوروبي مجبر بأن يقوم بتنفيذ ما يطلبه المليون شخص من 7 دول أوروبية مختلفة.