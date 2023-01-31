الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة 2023؟

أمطار
أمطار

وضع المصريون القدماء التقويم القبطي لتقسيم السنة، ويحتل شهر طوبة 2023 الشهر الخامس في تقويمهم والذي يرتبط في أذهان المصريين بفصل الشتاء وبرودة الطقس، حيث أطلقوا على شهر طوبة أمثال شعبية تترجم برودة الطقس خلاله، ومع زيادة عمليات البحث عن شهر طوبة.

ويعرض “الدستور” التقويم القبطي كامل والنهاردة كام طوبة.

النهاردة كام طوبة 

شهر طوبة هو الشهر الخامس في التقويم القبطي أو التقويم المصري القديم، ويبدأ شهر طوبة في 9 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، ويرمز إلى  موسم پرويِت (أي النماء) في مصر القديمة. 

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ويوافق اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، في التاريخ الميلادي، ويوافق 23 طوبة 1739ق، في التاريخ القبطي.

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التقويم القبطي 

ويرتبط التقويم القبطي بنجم الشعرى اليماني “Sirius” والتي استخدمها المصريون القدماء في كل ما يختص بالزراعة والحصاد ولا تزال هذه الشهور تستخدم في الريف المصري المعاصر لأن هذه الشهور كانت مرتبطة بمواعيد الزراعة والحصاد واستخدمها الأقباط كذلك في عصور لاحقة.

ويعود أصل التقويم القبطي  إلى 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا وكل شهر فيه 30 يومًا يضاف إلى ذلك خمسة أيام تسمى الشهر الصغير أو أيام النسى، كما يضاف في السنة الرابعة يومًا إلى أيام النسى، فتصبح ستة أيام بدلًا من خمسة، وذلك بأمر من بطليموس الثالث سنة 238، فأصبح عدد أيام السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسي.

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وتأتي الشهور في التقويم القبطي كالتالي : 

شهر توت يستمر في الفترة من (11/12 سبتمبر) نسبة إلى الاله المصري توت أو تحوت (إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة).

شهر بابة يستمر في الفترة من (10/11 أكتوبر) هو الاسم الأصلي للأقصر، وكذلك نسبة إلى عيد أوبت وهو عيد انتقال الإله آمون من معبده في الكرنك إلى معبده في الأقصر.

شهر هاتور يستمر في الفترة من (10/11 نوفمبر) نسبة إلى حاتحور (هاتور في القبطية) الهة العطاء والحب والموسيقى.

شهر كيهك أو كياك يستمر في الفترة من (10/11 ديسمبر)  مشتق من التعبير كا-حر-كا أي قرين مع قرين. 

شهر طوبة يستمر في الفترة من (9/10 يناير)  مشتق من الكلمة المصرية القديمة تاعبت وهو أحد الاعياد.

شهر أمشير يستمر في الفترة من (8/9 فبراير) إشارة إلى عيد يرتبط بالاله «مخير» وهو الاله المسؤول عن الزوابع.

شهر برمهات يستمر في الفترة من (10/11 مارس  نسبة إلى عيد يتعلق بالملك أمنحتب.

شهر برمودة  يبدأ في (9 أبريل) نسبة إلى إله الحصاد الفرعونى (رنودة).

شهر بشنس يبدأ في (9 مايو) نسبة إلى الاله خونسو . 

شهر بؤونة  يبدأ في (8يونيو)  نسبة إلى عيد «أنت» 

شهر أبيب يبدأ في (8 يوليو)  عيد الإلهة أبيبى عند الفراعنة.

شهر مسره  يبدأ في (مسرى)7 أغسطس نسبة إلى مسو-رع أي ولادة رَع.

شهر النسى أو الشهر الصغير، يحتفل بأوزيريس في أول هذه الأيام. 

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وائل لطفي

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