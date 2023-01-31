«شكرى»: مصر مستمرة فى السعى لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن المباحثات الثنائية التي جرت بالأمس بين الجانب المصري والأمريكي، جزء منها تركز حول الأزمة الروسية الأوكرانية والتطورات المرتبطة بالصراع العسكري.

ولفت إلى أن مصر تزكي في جميع الاتصالات بالأزمة الأوكرانية أهمية التوصل إلى إطار سياسي وتوافق دبلوماسي سياسي ومفاوضات ثنائية بنتائج تنهي الصراع العسكري، والتعامل مع كل القضايا في هذه الأزمة، بما يلبي مصالح لكل الأطراف.

وأشار إلى أن مصر ستستمر في المتابعة لتلك التطورات، سواء في إطار العلاقات الثنائية التي تجمعها بأطراف الصراع والشركاء الدوليين، لتستمر في السعي لإيجاد حلول دبلوماسية لهذه الأزمة.