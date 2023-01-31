الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الخرباوى»: «الباز» كشف علاقة حسن البنا بـ«هتلر» و«موسولينى» فى «القتلة»

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال المفكر الإسلامي الدكتور ثروت الخرباوي: «حين قرأت موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز وجدت أنه يتحدث عن جذور العنف، ويذكر شخصية قيل عنها إنها وسطية في المجتمع، وهو عمر التلمساني، لكنه كان يمارس العنف بدبلوماسية، لذلك أطلق عليه الباز في موسوعته وصف (المراوغ)».

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وأضاف "الخرباوي" أن "بداية الباز في موسوعته عن حسن البنا هي نقطة مهمة جدًَا؛ لأن هناك قسمين في الجماعة إحدهما «بناوي» أي ينتمي لحسن البنا، وأشار الباز بعد ذلك لواحد منهم وهو كمال الهلباوي، وهو في الحقيقة لم يقدم استقالته من الجماعة لكنه استقال من تنظيم لم يكن منضمًا إليه من الأساس".
وتابع "الخرباوي" خلال فعاليات مناقشة موسوعة "القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان" التي استضافتها قاعة فكر وإبداع بقاعة 1 وأدارها الإذاعي محمد عبدالعزيز، "هناك فرق بين التنظيم والجماعة؛ فمثلاً من الممكن أن يستقيل عبدالمنعم أبوالفتوح من التنظيم لكنه موجود بالجماعة نفسها، والشيخ الغزالي على سبيل المثال تكلم عن أنه فصل من التنظيم وغيره، لكنه لم يغادر المشروع كليةً، وكان مؤمنًا به، وكان يقف على حوافه، وظلت الجماعة تستعين به وكان يحضر الخطب واللقاءات وأنا بنفسي اصطحبته في إحدى المرات لكي يحاضر في كتائب الإخوان، لكنه خارج الإطار الإداري للتنظيم.

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وأكمل: “كمال الهلباوي مثلا هو عضو في أي تنظيم؟، لأن تنظيمات الإخوان كثيرة، هو عضو في تنظيم لندن"، وأذكر أنه كانت هناك مداخلة قديمة في برنامج قال فيها القيادي محمود عزت: "إن الهلباوي ليس عضوًا في تنظيم مصر؛ لأن هناك تنظيما دوليا يضم عددًا من الدول".

واستطرد: "الهلباوي كان قيادي في تنظيم دولي، وهذا التنظيم الدولي كانت له ملاحظات على عمل التنظيم في مصر في ذلك الوقت، حينها قال المرشد محمد بديع: أهل مكة أدرى بشعابها، في إشارة لتدخل التنظيم الدولي في مصر".

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وواصل: وظل الهلباوي يقول الإمام الشهيد البنا وسمعتها منه فقلت له: صاحب الدعوة هو رسول الله، وهل كان البنا مثل أخوية هارون لموسي واعترضت"، فقال لي: لأن البنا هو مؤسس للدعوة من جديد على النسق الذي كان عليه سيدنا محمد،  فقلت له: لا يوجد مؤسس لأن الدعوة لا تؤسس أكثر من مرة.
وتابع: "كشف الباز أشياء عن كمال الهلباوي لكن الأهم هو علاقة "البنا" بـ"موسوليني" وهذا يظهر العنف وكتابة حسن البنا مقال عن موسوليني كأنه يدافع عن مبادئ الإسلام وأن الإسلام له مستهدفات أخرى فهذا أمر جميل.

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وتساءل: "وكيف كشف الباز بالوثائق عن علاقة حسن البنا بهتلر وأمين الحسيني مفتي فلسطين، وهذا المفتي له العديد من الحكايات التي نعرفها ومنها انه كان يهرب متنكرا في زي امرأة وحدث أن تعرض للتحرش في مرة من المرات، كان يلبس زي امرأة أجنبية أحيانا بشعر أشقر، وجلس الحسيني مع هتلر وهناك صور لهذه الجلسات، وفي الأخير قال هتلر إنه لو انتصرت ألمانيا سيفوض حسن البنا لحكم مصر مع الملك فاروق في ذلك الوقت، وهذا يبين الإعجاب الشديد من هتلر بحسن البنا".

الدكتور ثروت الخرباوي الدكتور محمد الباز جماعة الإخوان الإرهابية الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض الكتاب 2023

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وائل لطفي

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