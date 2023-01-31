الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 6 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

واستبدلت المادة الأولى عبارة الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 81 لسنة 2016م، بعبارة نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، وعبارة الخدمة المدنية بعبارة نظام العاملين المدنين بالدولة، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

واستبدلت المادة الثانية المادتين 93 مكررًا 3 بند2، 93 مكررًا 4 من القانون رقم 103 لسنة 1961م فاستثنت المادة 93 مكررًا 3 بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائي.

وأجازت المادة 93 مكررًا 4 الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلي وظائف معلم مساعد؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع هدفا رغم خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

بـ51 مليونًا و518 ألف يورو.. البرلمان يوافق على قرض السكك الحديدية

«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ12.5 مليون مواطن بالمستشفيات التعليمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية بمعرض القاهرة الدولى

ندوة محمد الباز فى معرض الكتاب لمناقشة موسوعة «القتلة»

محطة تل أبيب

المزيد

الدين العام فى إسرائيل يتجاوز 60% من حجم اقتصادها بنهاية عام 2022

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقى ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى