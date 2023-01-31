الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطار الشباب يتوقف في المركز الثقافي الإفريقي بأسوان (صور)

رحلات الشباب
رحلات الشباب

توقف قطار الشباب بمحطة المركز الثقافى الإفريقى في أسوان، أحد المزارات السياحية البارزة داخل المدينة، اليوم الثلاثاء، حيث زار المركز 188 شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

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ويشارك في قطار الشباب من محافظات "القاهرة  والاسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحيرة".

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واستمعوا خلال زيارتهم للشرح المفصل عن مكونات المركز الثقافي الإفريقي وورسالته وأهدافه، و تضمنت زيارتهم جولة لمشاهدة  قاعات المركز المختلفة ومجسمات دول حوض النيل، والسد العالي، وخزان أسوان، و إهداءات الدول الإفريقية، و أسماك النيل، وغيرها من المعروضات المميزة، وفي  نهاية جولتهم التقطوا الصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة.

المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

المركز الثقافي الإفريقي بأسوان
المركز الثقافي الإفريقي بأسوان
المركز الثقافي الإفريقي بأسوان
المركز الثقافي الإفريقي بأسوان
أسوان الصور التذكارية المركز الثقافي الأفريقي دول حوض النيل قطار الشباب محافظات الجمهورية مختلف محافظات الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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