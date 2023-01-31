الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد عيد الحب 2023 المصري والعالمي.. ورسائل التهنئة

عيد الحب 2023
عيد الحب 2023

يبحث عن موعد عيد الحب 2023 ورسائل تهنئة قطاع عريض من المواطنين، وذلك للاحتفال بهذه المناسبة في العديد من الدول العربية والأجنبية حيث يعد من الأعياد العالمية التي يحتفل بها كافة البلدان في ذكرى إعدام القدييس فالنتين الذي انتصر للحب والزواج على الحرب والكراهية ويستغل قطاع عريض من المواطنين في الاحتفال.

موعد عيد الحب 2023 المصري والعالمي 

تحتفل بلاد العالم بالعيد العالمي للحب يوم 14 فبراير من كل عام، وذلك في ذكرى إعدام فالنتين الذي خالف أمر الأمبراطور كلاوديوس الثاني الذي منع الزواج لعدم التخاذل عن الخدمة العسكرية حيث كان يعقد مراسم الزواج للشباب المتحابيم سرا حتى انكشف امره وأمر الأمبراطور بإعدامه.

وفيما يحتفل المجتمع المصري بعيد الحب في يوم 4 نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي اختياره الكاتب الصحفي مصطفى أمين عندما رأى جنازة شخص لا يصاحبها إلا شخصين فقط وعندما سأل قال أنه لا يكن محبوب بين جيرانه وأفراد عائلته لذلك دعى للاحتفال ليظهر كل شخص مشاعرة للاخرين.

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رسائل التهنئة بعيد الحب 2023

يستغل العديد من المواطنين مناسبة العيد العالمي للحب في التواصل مع الآخرين من خلال إرسال رسائل نصية عبر الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرز الرسائل التي يمكن تهئة المحيطين ما يلي:-

  • كل عيد حب وأنت طيب وبخير وسعادة.
  • أعيش لك ومن أجلك وبك .. كل عام وانت معايا يا أغلي الناس.
  • أرسلك همسة حب وفي الاحتفال بعيد الحب .. لتفكرك بيا كل ساعة.
  • أنت لي كل قلبي وكل باقة زهور لتعبر عن مشاعري لك.
  • شمعة حب همس يوم عيد الحب.. أحبك.
  • كل نبضات قلبي لك همس باسمك عيد حب سعيد.
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هدايا الفلانتين 2023

قبل موعد عيد الحب 2023 يبحث قطاع عريض عن الهدايا المتبادلة في عيد الحب بين أفراد المجتمع الواحد وهى كما يلي :-

  • حلوى عيد الحب المتنوعة.
  • بطاقات معايدة بألوان مبهجة.
  • باقات زهور بألوان متنوعة.
  • دعوات للخروج للاحتفال (حفلات غنائية ، حفلات لأفلام العيد ،… ).
  • بطاقات هدايا.
  • ملابس للاحتفال بعيد الحب.
  • أكسسوارات بالحروف الأولى.

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وائل لطفي

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