الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: الحكومة تبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع

حازم المنوفي
حازم المنوفي

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الحكومة تبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وإعادة الانضباط للسوق المصرية مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن، خاصة محدودي الدخل.

وأضاف "المنوفي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن استمرار الإفراج الجمركي الذي تقوم به الدولة، سيؤدي إلى توفير السلع وخفض الأسعار، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية للتأكد من الإعلان العادل لسعر كل سلعة، وكتابة الأسعار على عبوات السلع، مع تشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع، ساهم بشكل كبير في الاستقرار النسبي الذي تشهده الأسواق الفترة الحالية، وتوفير السلع الغذائية بشكل دائم وبأسعار تناسب الجميع.

ولفت إلى أن القيادة السياسية، أعطت توجيهات للحكومة بالعمل أكثر على امتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية على الاقتصاد، ومنها تداعيات (انتشار كورونا، وموجة التضخم العالمي، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تدهور سلاسل الإمداد).

وأشار إلى أن هذه التطورات خارجة عن إرادة مصر، وجاءت في ظل محاولات التعافي من تأثيرات أزمة كورونا، إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الضرورية للمواطنين، ومنع حدوث أزمات أو نقص في أي سلعة، مع توفير مخزون استراتيجي آمن من كل سلعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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