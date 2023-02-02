ارتفاع جديد في الأسعار.. متى تحل أزمة البيض والدواجن في مصر؟

تصدرت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن والبيض المواقع الإلكترونية، كما أصبحت حديثًا "للسوشيال ميديا" والمواطنين في الأسواق خلال الأيام الماضية.

كانت قد شهدت أسعار الفراخ والبيض زيادات شبه يومية خلال الفترات الماضية، وهو ما أثار شكوى العديد من المواطنين الذين أصبحوا عاجزين عن شرائها، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لوقف هذه الأزمة وخفض الأسعار مرة أخرى.

يحدث ذلك في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الزراعة أنه في خلال الأسبوع الماضي قد تم الإفراج عن 135 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 91 مليون دولار ليصل إجمالي كميات مستلزمات الأعلاف الواردة من الخارج إلى أكثر من 2.2 مليون طن خلال أخر 100 يوم.

من جهته، كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في إحدى تصريحاته التليفزيونية، عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الدواجن يوميًا، موضحًا أن أزمة الدواجن بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي نتيجة تراكم الأعلاف في الموانئ وارتفاع أسعارها وقلة توافرها في الأسواق المحلية.

وتابع، أن هذا جميعه قد أعقبه عدم قبول قطاع كبير من المربيين لدخول دورات جديدة من الكتاكيت، وتم إعدام الكتاكيت في منظر صادم رفضناه جميعًا وتسبب في أن وصل سعر الدواجن والبيض إلى أسعار قياسية.

وفي بيان رسمي لوزارة الزراعة، أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الوزارة حصلت على تكلفة الأعلاف المفرج عنها من البنك المركزي المصري، ليصبح السوق المحلي مزودًا الآن بكميات إضافية من الأعلاف، بلغت نحو 56 ألف طن من الذرة، و 79 ألف طن من فول الصويا، إلى جانب إضافات أعلاف أخرى.

من جهته، أوضح سيد فرج، خبير الإنتاج الحيواني في حديثه لـ“الدستور”، أن خطوة الإفراجات الجمركية التي تتخذها الحكومة ستسهم في تقليل أسعار الدواجن و البيض في الفترة القادمة، موضحًا أن السبب في عدم انخفاض سعر الدواجن والبيض حتى الآن على الرغم من الإفراجات الجمركية أن دورات الإنتاج تحتاج إلى وقت يصل إلى 45 يومًا للدورة الواحدة، بالإضافة إلى أن دورة أمهات الفراخ يحتاج لوقت أكبر، ولذلك لم تنخفض الأسعار بين عشية وضحاها لذا طالب المواطنين بالصبر على ارتفاع الأسعار.

وتابع أن حل هذه الأزمة لا يتوقف فقط على ما تتخذه الحكومة من إجراءات بل إن المواطن كذلك يقع عليه دور وهو مقاطعة السلع التي يرتفع أسعارها بشكل عام وليس الدواجن فقط، وممما يؤدي إلى إجبار التجار على خفض أسعارها مشيدًا بحملة "خليها تعفن" التي أطلقها بعض المواطنين لمقاطعة اللحوم والدواجن وناشد باستمرارها لخفض أسعارها.

حملة "خليها تعفن"

وكان قد أطلق أهل محافظة الإسكندرية حملة لمقاطعة الدواجن واللحوم والبيض، اعتبارًا من يوم 28 يناير على أن تستمر فعالياتها خلال المرحلة المقبلة، ردًا منهم على جشع التجار برفع الأسعار رغم توافر الأعلاف وحملت الحملة عنوان: لا للجشع.. لا للاستغلال، ولاقت تفاعلا كبيرًا.

كما جرى تدشين المبادرة تحت عنوان: أسود الإسكندرية لمقاطعة اللحمة والفراخ والبيض.. لا للجشع.. لا للاستغلال، كما تضمنت عبارات: خليها تعفن.. اشبع بيها.

أزمة عالمية

وأزمة ارتفاع أسعار البيض اتضح أنها ليست أزمة محلية بل هي أزمة عالمية إذ تسبب تفشى أنفلونزا الطيور واستمرار الحرب فى أوكرانيا لموجة من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية منها البيض الذي شهد ارتفاعا كبيرا بأمريكا وأوروبا ما أثار جدلا عالميًا مؤخرًا.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن أسعار الحليب والبيض ارتفعت بنسبة 27.8% ففى إسبانيا تتغير أسعار البيض بسرعة كبيرة حيث زاد سعر البيض 29.8% ما خلق حالة قلق بحسب صحيفة "إيرالدو".

أما فى فرنسا فكان الوضع أسوأ إذ ارتفعت أسعار الجملة للبيض 69% منذ العام الماضى، وكانت فرنسا من الدول الأوروبية التي تعزز إمدادات البيض للولايات المتحدة، ولكنها تعاني الآن من تفشى الفيروس بجانب ارتفاع التضخم مما أدى لمعاناتها من نفس الأزمة.

بريطانيا كذلك تعاني من نقص واضح فى السلع بأسواق البيض مع تضاعف الأسعار مما أدى إلى أن تصبح المتاجر الكبيرة فارغة من البيض وارتفع سعر البيض 18% إلى 1.95 جنيه استرلينى بحسب صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وفى الولايات المتحدة قفزت أسعار البيض حتى وصلت لثلاثة أضعاف ما كانت عليه واندلعت أزمة البيض في أمريكا بعد نفوق 58 مليون طائر بسبب أنفلونزا الطيور في غضون 10 أشهر.

كما ارتفع السعر بنسبة 60% في عام واحد وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية ويصل سعر البيض فى نيويورك لـ11.49 دولار لكل 12 بيضة وفي هاواي 10.99 دولار.

مصر تنتج 14 مليار بيضة سنويًا

وقد كشف تقرير حكومي أن حجم إنتاج مصر من بيض المائدة سنويًا 14مليار بيضة، وقال مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير حديث "أن إجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة".

ووفق التقرير "يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر حوالي 100 مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر نحو 3 مليون عامل، حيث يبلغ اجمالي عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة تشمل: مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع أدويه بيطريه ولقاحات".