الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ترجمة جميع ندوات معرض القاهرة للكتاب بلغة الإشارة

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ54 اهتمامًا خاصًا بذوي القدرات الخاصة، حيث يتم ترجمة كافة الندوات الثقافية للغة الإشارة من أجل مساعدة غير القادرين على السمع في متابعة فعاليات الندوات الثقافية؛ تنفيذًا لجهود الدولة في نشر الوعي وبناء الإنسان المصري.

وأعرب أحد مترجمي الإشارة بمعرض الكتاب محمد السيد عن سعادته بتلك التجربة، حيث أنه يسعى إلى توصيل المعلومة بشكل كامل لغير القادرين على السمع.

وقال إن هناك العديد من ذوي القدرات الخاصة وضعاف السمع يرغبون في متابعة الندوات، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تأكيدًا على أهمية لغة الإشارة.

يذكر أن معرض الكتاب يقدم العديد من الدعم لذوي القدرات الخاصة من خلال الدخول المجاني لهم ولعائلاتهم ووجود تخفيضات على أسعار الكتب الموجودة بالمعرض، وخدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، ومسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات، بجانب استراحات للجمهور وأماكن للخدمات.

ويضم البرنامج الثقافي للمعرض قرابة الـ500 فعالية ثقافية متنوعة ترسخ للهوية الثقافية المصرية، وتؤكد مكانة مصر الثقافية بالحضارة الإنسانية والدور الذي قدمته لتاريخ المعرفة وتكوين الوعي الإنساني على مر التاريخ.

 وكان معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 54 في استقبال زواره خلال يومه السادس على التوالي، بعدما تخطى عدد رواده على مدار أيامه الماضية المليون زائر.

وينظم المعرض، اليوم الثلاثاء، فعاليات متنوعة، حيث يقدم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، على مدار اليوم، بقاعاته المختلفة، ما بين ندوات متخصصة في مجالات الأدب والتراث، وغيرها.

واصطف المواطنون في طوابير منظمة أمام بوابات دخول المعرض، وواصلت فرق العاملين والمتطوعين تسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى المعرض بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

معرض القاهره الدولي للكتاب ذوى القدرات الخاصة الندوات الثقافية لغة الإشارة مساعدة غير القادرين على السمع نشر الوعي بناء الإنسان المصري

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وائل لطفي

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