الأمطار تعود إلى القاهرة الكبرى غدًا

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص الأمطار المتوقعة غدا على القاهرة، حيث من المتوقع أن تشهد العاصمة غداً أمطاراً خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

ويشهد اليوم الثلاثاء انخفاضا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطارا متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.