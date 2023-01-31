الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة دهسها قطار أثناء عبورها المزلقان في الدقهلية

جثة
جثة

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر دهسها من قطار أثناء عبورها من مزلقان مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي مدينة السنبلاوين إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بمصرع فتاة صدمها قطار المنصورة الزقازيق أمام مزلقان القطار بمحطة السنبلاوين.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع فتاة فى العقد الثاني من عمرها، مقيمة بمنطقة الحوال بمدينة السنبلاوين، بعد أن صدمها قطار المنصورة الزقازيق، وذلك أثناء عبورها من المزلقان أثناء وصول القطار الي المحطة ولم تنتبه الفتاة إلى وصول القطار فصدمها، ولقيت مصرعها على الفور، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام.

وتم إخطار النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

المنصورة الزقازيق السنبلاوين فتاة اللواء مدير أمن الدقهلية مدير مباحث مركز شرطة السنبلاوين محافظة الدقهلية مدينة السنبلاوين مزلقان

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