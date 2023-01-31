منها منطقة صناعية.. لافروف: اتفقنا على عدة مشروعات استثمارية في مصر (فيديو)

ثمن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، ور اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، و التي من المخطط أن تعقد في القاهرة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف لافروف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أننا اتفقنا على عدد من المشروعات الاستثمارية وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، وكذلك المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتعاون في عدد من المجالات وعلى رأسها الصناعة، وتوريد القمح الروسي إلى مصر.

وتابع وزير الخارجية الروسي، اتفقنا على التعاون العسكري والتقني والمعدات العسكرية، وكان هناك اتفاقات وقرارات اتخذت منذ عام تهدف إلى التعاون في هذا المجال، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة بين القوات البحرية المصرية والروسية.