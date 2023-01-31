أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية قبيل صوم «نينوي»

شهدت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، عددًا من الفعاليات خلال الفترة الحالية، وذلك قبيل صوم يونان النبي، والذي يحل في 6 فبراير 2023.

وتفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، مؤتمر الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية. بدأ المؤتمر بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال يسوع الملك، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين حول "تماسك الأسرة أمام صعوبات الحياة".

وتفقد راعي الإيبارشية أيضًا خدمة الأطفال، التابعة للمؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية الصلاة في حياتنا، كما قدم السيد وفيق رمزي محاضرة اليوم بعنوان "الحب الذي كان"، أعقبها مجموعات العمل، بالإضافة إلى عرض الأفكار والرؤى، التي تم التوصل إليها.

وعقدت جمعية كاريتاس مصر بأسيوط، ندوة لعائلات قرية درنكة حول "أشكال العنف الموجة ضد المرأة"، وذلك ضمن مشروع "كوني قوية خطوة لمجتمع أفضل"، المنفذ من قبل مكتب "كاريتاس أسيوط"، والممول من "هيئة الإغاثة الكاثوليكية CRS".