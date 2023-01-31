الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لافروف: نرحب بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر

لافروف
لافروف

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إننا  راضيين عن مستوى الاتصالات بين البلدين، ونحن نرحب بتطوير الشراكة الاستراتيجية والمفاوضات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي وقع عليها خلال قمة سوتشي.

وأضاف لافروف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أننا اتفقنا على اتخاذ إجراءات لتطوير العلاقات الثنائية، وهذا سيكون في صالح الشعبين الروسي والمصري.

ولفت إلى أن الديناميكية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية تدعو إلى الاحترام، ولقد زاد حجم التبادل التجاري عن 6 مليارات دولار، واتفقنا على إتخاذ خطوات محددة في تعزيز هذا التعاون.

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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