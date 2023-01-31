الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان يوافق على منحة إيطالية بـ2.2 مليون يورو بشأن «المعرفة المائية»

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري –إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 15 يناير الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري –إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، لدراسته وإعداد تقرير عنه.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن أن قيمة المنحة تبلغ 2,2 مليون يورو، وتهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية بوضع رؤية محددة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياة من خلال تطوير البنية التحتية للتدريب، وتحسين جودة وكفاءة ومنهجية إعداد وتصميم وتنفيذ العملية التدريبية، والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية المتاحة لمجابهة محدودية المياه.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة مشتركة لجنة الزراعة والري مشروع المعرفة المائية جمهورية مصر العربية وزارة الموارد المائية والري

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