الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 2 فى حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الإقليمي تجاه بنها نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة منيا القمح، يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي تجاه بنها بعد نزلة السعديين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة التخطي الخاطئ وذلك بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين.

وأسفر الحادث عن مصرع مواطن مقيم منيا القمح، وإصابة شاب آخر، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى السعديين والتحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ولحين اصدار قرارها بالدفن.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم دراجتين بخاريتين مركز منيا القمح محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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