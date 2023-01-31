الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«اكتب.. ارسم.. لون».. إقبال كبير للأطفال علي ورش التلوين بمعرض الكتاب (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت ورش الرسم والتلوين اليوم في اليوم السادس لمعرض الكتاب إقبالا كبيرا من الأطفال، وقال محمود كمال أحد أولياء الأمور لموقع "الدستور" الورش الخاصة بالتلوين ورش رائعة في توعية الأطفال بالكثير من الأشياء.

وأضاف ولي الأمر، الرسومات والتلوين تعطي رسائل للأطفال مثل خطورة التدخين والتوعية بأهمية النظافة وغيرها.

وكان معرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، قد حقق خلال الخمسة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون  زائر ، حيث بلغ عدد زائريه خلال  اليوم، الإثنين الموافق  30  يناير 2023، نحو  214338  زائرًا، ليُصبح إجمالي عدد زائري المعرض منذ فتح أبوابه للجمهور نحو 1.107.084 زائرًا.

 يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"،  وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
IMG-20230131-WA0019
IMG-20230131-WA0019
أختيار صلاح جاهين لشخصية معرض الكتاب يمثل انتصارا للهوية المصرية أجنحة معرض الكتاب اجنحة معرض الكتاب 2023 ورش الأطفال اجنحة الاطفال

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