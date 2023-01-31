إخماد حريق مطعم فى الدقى

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا شب داخل مطعم بشارع التحرير بمنطقة الدقي.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بشارع التحرير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالمدخنة بسبب تراكم الدهون والشحم ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.