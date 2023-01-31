الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيت ميدلتون تطلق مشروعا جديدا لدعم الأطفال الصغار

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

 أطلقت أميرة ويلز كيت ميدلتون ، حملة "Shaping Us"، والتي تهدف إلى تحسين فهم المجتمع لأهمية الطفولة المبكرة في تشكيل مرحلة البلوغ والمجتمع ككل.

 وقالت أميرة  ويلز، إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى دعم تنمية الأطفال الصغار، موضحة أن  المشروع طويل الأجل الذي أطلقته اليوم مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة تأمل أن يؤثر على المواقف تجاه الأطفال في فترة السنوات الأولى من حياتهم،  مضيفة "أن الطريقة التي نتطور بها، من خلال تجاربنا وعلاقاتنا ومحيطنا خلال طفولتنا المبكرة تشكل أساسًا حياتنا بأكملها".

وتابعت "ميدلتون"،  كل المجتمع له دور يلعبه في هذا، حتى لو لم تكن منخرطًا بشكل مباشر في حياة الطفل لأننا جميعًا مسؤولون عن بناء عالم أكثر تعاطفًا حيث يمكن لأطفالنا أن يكبروا ويتعلموا ويعيشوا، في هذه الأوقات الصعبة  من المهم أكثر من أي وقت مضى مساعدة الآباء ومقدمي الرعاية في توفير منازل محبة وآمنة لأطفالهم وأطفالهم الصغار من أجل البقاء على قيد الحياة.

كما تم إطلاق فيلم مدته 90 ثانية، يصور كيف يتشكل تطور فتاة صغيرة من سن صفر إلى خمس سنوات من خلال التفاعلات مع البيئة المحيطة بها، وسيتم عرضه في دور السينما اعتبارًا من يوم الجمعة، كما تحظى الحملة بدعم عدد من الوجوه البارزة، بما في ذلك البروفيسور جرين وفيرني كوتون وجيوفاني فليتشر وزارا ماكديرموت وليا ويليامسون.

أميرة ويلز كيت ميدلتون حملة الأطفال الصغار دعم الأطفال الصغار

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