بعد رفضه الرحيل.. قرار من الأهلي بشأن عقد محمد الشناوي

قرر مسئولو القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، تعديل عقد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وذلك عقب العودة من المغرب بعد المشاركة في بطولة العالم للأندية، خلال الفترة من 1 إلي 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر مسئول، أن قرار إدارة الكرة جاء بعد رفض العرض المغرى الذى تلقاه من جانب النصر السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة أربعه أشهر مقبل مبلغ يقترب من 60 مليون جنيه وأيضًا عرض ويجان الإنجليزي الذي طلب شراء الحارس الدولي.

وأضاف المصدر، أن إدارة الكرة فضلت استمرار الحارس الدولي لصعوبة تعويضه قبل غلق باب الميركاتو الشتوي من جهة، وأيضًا مشاركة الفريق في أكثر من بطولة، لاسيما وأنه يتبقى في عقد "الشناوي" مع الأهلى موسمين بخلاف الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة سوف ترفع عقد الشناوي ومساواته بعقد التونسي علي معلول والذي يحصل على مليون و250 ألف دولار في الموسم.