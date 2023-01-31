الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لتاجر هيروين في السلام

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لعاطل، بتهمة ترويج مخدر الهيروين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة تجارته الاثمة.

 وردت  معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة السلام معلومات تفيد اتجار عاطل "مسجل خطر" فى المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 وباجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبطه، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المؤبد عاطل الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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