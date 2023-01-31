الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين بانقلاب دراجة بخارية فى بنى سويف

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى أمام قرية قاى، أسفر عن إصابة 3 مواطنين.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب دراجة بخارية أمام قرية قاى على الطريق الزراعى بنى سويف الفيوم، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين أن المصابين هم «ر. ص»، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، «ح . ف»، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وشقيقه على 12 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر. 

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث انقلاب دراجة بخارية طريق بنى سويف الفيوم الزراعى اللواء أسامة حلمي

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