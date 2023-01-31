ضبط 47 طن مواد غذائية في حملة تمونيية موسعة بالجيزة

كشفت هالة غريب، مدير مديرية تموين الجيزة، عن القيام بحملة تمونيية موسعة بمشاركة مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية، أسفرت عن ظبط 47 طن مواد غذائية ومحاصيل زراعية، بتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمرور على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة.

ققد تم عمل حملة تمونيية موسعة على دائرة كرداسة، ودائرة أوسيم، وذلك بالتنسيق ومشاركة مع العميد يحيي زغلول مدير مباحث تموين الجيزة، وأسفر المرور عن ضبط 47 طنا و850 كيلو جرام دقيق، رده ناعمة، تقاوى محاصيل زراعية.

وتم التحفظ على الكميات على ذمة القضية وتحرير محضر جنح لمزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتيير وتقليد علامة تجارية لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.