الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 47 طن مواد غذائية في حملة تمونيية موسعة بالجيزة

هالة غريب
هالة غريب

كشفت هالة غريب، مدير مديرية تموين الجيزة، عن القيام بحملة تمونيية موسعة بمشاركة مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية، أسفرت عن ظبط  47 طن مواد غذائية ومحاصيل زراعية، بتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمرور على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة.

ققد تم عمل حملة تمونيية موسعة على دائرة كرداسة، ودائرة أوسيم، وذلك بالتنسيق ومشاركة مع العميد يحيي زغلول مدير مباحث تموين الجيزة، وأسفر المرور عن ضبط 47 طنا و850 كيلو جرام دقيق، رده ناعمة، تقاوى محاصيل زراعية.

وتم التحفظ على الكميات على ذمة القضية وتحرير محضر جنح لمزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتيير وتقليد علامة تجارية لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الدقيق البلدى المدعم التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة السوق السوداء مباحث تموين الجيزة مباحث تموين محظور بيعها محاصيل زراعية

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وائل لطفي

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