الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصطفى محمد ينافس على جائزة لاعب الشهر فى نانت

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف نادي نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال يناير.

ويتنافس مصطفى للمرة الثانية مع نانت هذا الموسم على جائزة لاعب الشهر، بعد أن توج بها في سبتمبر الماضي.

 

صاحب الـ25 عامًا شارك في يناير مع نانت خلال 6 مباريات سجل هدفين خلالهما.

وفي المجمل حتى الآن شارك مصطفى محمد في 29 لقاء بجميع المسابقات مع نانت، تمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أخري.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو، قبل الانتقال لنادى نانت الفرنسي في الوقت الحالي، ويقدم مستويات رائعة في الدوري الفرنسي.

مدرب جالطة سراي يحسم مستقبل مصطفى محمد مع الفريق

ونشرت صحيفة "Victim" التركية تصريحات أوكان بوروك في المؤتمر الصحفي، قائلًا: "أتابع مباريات مصطفى محمد مع نانت، إنه يقدم أداءً مميزًا ويبدو بحالة جيدة".

 وأضاف: "سنقيّم موقف مصطفى محمد مع جالطة سراي مع نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، دعونا ننتظر وسنرى ما سيحدث".

أرقام مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 22 مباراة مع نانت الفرنسي في جميع البطولات هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف حتى الآن.

أوقعت قرعة ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، فريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، في مواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي.

وسحبت اليوم قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وملحق الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بمدينة نيون السويسرية.

نانت نانت الفرنسي مصطفى محمد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني يناير

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وائل لطفي

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