الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار سعر طن الحديد بالسوق المحلي اليوم.. وارتفاع جديد بالخردة

حديد
حديد

استقر سعر طن حديد التسليح خلال التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 31 يناير 2023  بالسوق المحلي، وقد يتراوح سعر الطن من 27350 الف جينة الى 28600 الف جينه عند معظم مصانع الحديد على أن يكون التسليم ارض المصانع شامل القيمة المضافة 14‎%‎ .
وقد حددت مصانع الحديد بحيث لا تقل الكمية عن 30 طن وبشرط أن يتم السداد نقدًا، وقد تتغير اسعار الحديد للمحافظات الحدودية والصعيد وقد يصبح السعر أعلى من ذلك وقد يتخطي ارتفاع سعر الحديد.

سعر طن الحديد اليوم بالسوق المحلي  

حيث سجل سعر طن حديد عز مابين  28,450 جنيه 28,600 جنيه تسليم ارض المصنع

كما سجل سعر طن حديد بشاى مابين 28,200 جنيه 28,300 جنيه تسليم ارض المصنع

وبلغ سعر طن حديد العتال مابين 27,400 جنيه 27,500 جنيه تسليم ارض المصنع

كما بلغ سعر طن حديد عطية مابين  27,150 جنيه 27,150 جنيه تسليم ارض المصنع 
ويستقر سعر حديد سرحان 27,100 جنيه 27,100 جنيه

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 31-1-2023

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك اليوم الثلاثاء

وجاء سعر طن حديد المراكبى مابين  27,200 جنيه 27,200 جنيه تسليم ارض المصنع

وبلغ سعر طن حديد المصريين مابين 27,350 جنيه 27,350 جنيه تسليم ارض المصنع

كما بلغ سعر طن حديد الكومي مابين  27,200 جنيه 27,200 جنيه تسليم ارض المصنع

كما سجل سعر طن حديد المعادى مابين 27,150 جنيه 27,150 جنيه تسليم ارض المصنع

كما جاء سعر طن حديد العشري مابين 27300 جبنة جنيه 27,350 جنيه تسليم ارض المصنع
كما سجل سعر طن حديد مصر ستيل مابين 27,350 جنيه 27,350 جنيه تسليم ارض المصنع

ارتفاع جديد يضرب سوق خردة الحديد بالسوق المحلي  

سجل سعر حديد خردة خليط 10 جنيه للكيلو يبدأ من 10آلاف جنيه
وبلغ سعر حديد خردة مميز 12  جنيه للكيلو  يبدأ من 12 آلاف جنيه
وجاء خردة  الالومنيوم طري 59 جنيه للكيلو  يبدأ من 159 ألف جنيه للطن الواحد 
ووصل سعر خردة  الالومنيوم الردياتير 37 جنيه للكيلو يبدأ من 37 ألف جنيه للطن 
وسجل سعر الالومنيوم خردة  حلة وغطا 58 جنيه للكيلو يبدأ من 58 ألف جنيه للطن 
كما بلغ سعر الالومنيوم  خردة ناشف مكن 35 جنيه للكيلو يبدأ من 35 ألف جنيه للطن 
كما جاء سعر الالومينوم  خردة ناشف بلدي 30 جنيه للكيلو يبدأ من 30 ألف جنيه للطن الواحد 
كما بلغ سعر نحاس أصفر خردة 105 جنيه للكيلو يبدأ من 105 آلاف جنيه للطن الواحد 
كما بلغ سعر نحاس أحمر خردة لامع 160 جنيه للكيلو يبدأ من 160 ألف جنيه للطن الواحد

كما سجل سعر نحاس أحمر خردة ناعم 145 جنيه للكيلو يبدأ من 145 ألف جنيه للطن الواحد

كما بلغ سعر نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيه يبدأ من 157 ألف جنيه للطن الواحد 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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