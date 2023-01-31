الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني بشأن تسعير أراضي القطامية خلافا لتعليمات رئيس الوزراء

النائب محمد سعد عوض
النائب محمد سعد عوض الله

تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي  جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزارتي الصناعة والتنمية المحلية، بشأن تسعير متر الأرض في المنطقة الصناعية بالقطامية للمصانع بحوالي ٧٠٠٠ مع سداد ٢٥٪ خلال شهر، ويتم دفع الباقي على 3 دفعات سنوية، وهذا القرار خلافا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف طلب الإحاطة المقدم من النائب أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يجب أن يتم بيع الأراضي الصناعية بسعر التكلفة لتشجيع الاستثمار وإزالة أي معوقات من شأنها إضافة أعباء على المستثمر.

وجاء طلب الإحاطة عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس.

النائب محمد سعد عوض الله لجنة الصناعة مجلس النواب طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المنطقة الصناعية

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