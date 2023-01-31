تحرك برلماني بشأن تسعير أراضي القطامية خلافا لتعليمات رئيس الوزراء

تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزارتي الصناعة والتنمية المحلية، بشأن تسعير متر الأرض في المنطقة الصناعية بالقطامية للمصانع بحوالي ٧٠٠٠ مع سداد ٢٥٪ خلال شهر، ويتم دفع الباقي على 3 دفعات سنوية، وهذا القرار خلافا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف طلب الإحاطة المقدم من النائب أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يجب أن يتم بيع الأراضي الصناعية بسعر التكلفة لتشجيع الاستثمار وإزالة أي معوقات من شأنها إضافة أعباء على المستثمر.

وجاء طلب الإحاطة عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس.