الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء المتوفين الخمسة بحريق سيارتهم فى الواحات البحرية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقي 5 أفراد من أسرة واحدة من الوادي الجديد مصرعهم في حادث سير بطريق الواحات البحرية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى أم المصريين بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بالقرب من الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة ونجاة ابن وحيد في الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى أم المصريين بالقاهرة.

أسفر الحادث عن وفاة حمدي علي حسين، موظف بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة، 50 سنة، وزوجته عفاف صابر 46 سنة، وعمر حمدي 16 سنة، وفاطمة حمدي 13 سنة، وتسنيم حمدي سنة وشهرين، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

خمس أفراد أسرة واحدة مصرعهم حادث سير سيارات الإسعاف مستشفى التحقيقات

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مصر فى عالم متغير

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