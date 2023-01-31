أسماء المتوفين الخمسة بحريق سيارتهم فى الواحات البحرية

لقي 5 أفراد من أسرة واحدة من الوادي الجديد مصرعهم في حادث سير بطريق الواحات البحرية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى أم المصريين بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بالقرب من الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة ونجاة ابن وحيد في الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى أم المصريين بالقاهرة.

أسفر الحادث عن وفاة حمدي علي حسين، موظف بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة، 50 سنة، وزوجته عفاف صابر 46 سنة، وعمر حمدي 16 سنة، وفاطمة حمدي 13 سنة، وتسنيم حمدي سنة وشهرين، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.