تكدس السيارات في المحور وبعض مناطق الدائري

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح الثلاثاء، حالة من التكدس المروري في معظم الشوارع والميادين وبعض المناطق بالطريق الدائري، وميدان لبنان وميدان التحرير ومنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر ومنطقة الهرم.

بينما شهدت حركة المرور بشارع رمسيس تكدسًا مروريًا وكذلك محور 26 يوليو وميدان التحرير، وأيضًا كوبري الجيزة، وشارع الملك فيصل، وظهرت كثافات مرورية بكوبري جامعة القاهرة حتى ميدان لبنان.

وأظهرت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد شهدت تكدسًا مروريًا، وفي الطريق إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس والزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود ازدحامًا نسبيًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

فيما شهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، ومنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، ازدحاما نسبيا في الحركة المرورية وسط انتشار رجال المرور لتنظيم حركة السيارات.

في حين انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة، ومنطقة المظلات، وشهد مطلع كوبري قها كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال صيانة الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض.