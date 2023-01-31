لا شبهة جنائية فى مصرع أسرة بتفحم سيارة بالجيزة

لقي 5 مواطنين من أسرة واحدة مصرعهم، إثر اشتعال النار في سيارة ملاكي يستقلونها على طريق الواحات البحرية بالجيزة.

وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث عقب معاينة السيارة وتبين تفحمها بالكامل.

شهد طريق الواحات البحرية بالجيزة حادثا مأساويا صباح اليوم الثلاثاء، حيث لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من والدين، و3 من أبنائهم مصرعهم، بينما أصيب ابن آخر، نتيجة اشتعال النار بسيارة ملاكى يستقلونها، وتم السيطرة على حريق السيارة، ونقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى العام.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكى، بطريق الواحات البحرية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق.