بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة عنيفة، اندلعت بين عدد من المواطنين، وأصيب فيها 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالوجه والجسم، ناحية دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طما، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط قسم الشرطة لموقع البلاغ.

وبالفحص، تبين اندلاع المشاجرة بين طرف أول “حماده ا ح د” 13 عامًا، طالب، مصاب بجرح طعني بالصدر من الخلف، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ووالده “إمبابي ح د” 49 عامًا، موظف، مصاب جرح رضي متهتك بفروة الرأس وجرح أعلى الحاجب الأيسر.

وطرف ثانٍ “علي ع ص م” 49 عامًا، مدرس، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه "محمد ع ص م"63 عامًا، بالمعاش، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، لخلافات الجوار فيما بينهم، وتحرر المحضر بذلك.