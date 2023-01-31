الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الذهب يتراجع قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة هذا الأسبوع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1917.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز الخمسة بالمئة.
كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1933.60 دولار.
يأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقرارا ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي. ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين.
ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس غدا الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين. وكان المركزي الأمريكي أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر  بعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى
1641.08 دولار.
وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل نزول شهري.

وأمس ايضا انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، مع تراجع الدولار الأمريكي، في ذات الوقت الذي تنتظر الأسواق على مستوى العالم سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية مع التركيز الرئيسي على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك وفق تقرير جولد بيليون. 

كما انخفض سعر الذهب 0.19 % إلى 1924 دولارا للأوقية، في الوقت ذاته انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 %، وذلك مع اقتراب الاجتماع الأول للبنك الفيدرالي الأمريكي في 2023، ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتقليص زياداته في أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر، وسيكون التركيز الرئيسي من قبل المستثمرين على اللهجة التي سيتكلم بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه.

الذهب البنك المركزي الأمريكي الفائدة الاونصة مؤشر الدولار الاحتياطي الاتحادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

مصرع 3 طلاب بكلية الطب فى حادث مروع بالشرقية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

«نيكي» الياباني يغلق على تراجع مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

الذهب يتراجع قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقي ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى

بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل