الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «صناعة البرلمان» تناقش أزمة تصدير الحجر الجيري دون قيمة مضافة

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بإقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تضم المنطقة تجمعات صناعية عشوائية بعيدة عن الرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعنية في الدولة.

الاقتراحات والشكاوى الثروة الحيوانية الحجر الجيري الدكتور حنفي جبالي العلاقات الخارجية الزراعة والري المستشار الدكتور حنفي جبالي الموارد المائية والري

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