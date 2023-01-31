الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

«تعليم السويس»: لن يتم حجب نتائج من لم يسدد المصروفات

مدير تعليم السويس
مدير تعليم السويس ياسر عمارة

شدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، على مديري المدارس الابتدائية والإعدادية بعدم حجب نتائج التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية.

وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وكذا النقل الإعدادي غير مرهون بدفع المصروفات.

وأوضح مدير تعليم السويس أن النتائج سيتم تعليقها داخل كل مدرسة ولن يتم إعلاناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عمارة إلى أنه أكد على مديري المدارس بعدم جمع أي مبالغ ماليه من أولياء الأمور مقابل الحصول عى النتيجة وإنما تبلغ مجانا، مشددًا على عدم ترك النتائج مع عمال المدارس وتعليقها في أماكن واضحة داخل جميع المدارس.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس قد أعلنت أمس الاثنين، أن اليوم الثلاثاء هو موعد إعلان نتيجة امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، الرابع والخامس والسادس.

و في سياق آخر وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات  اللواء  عبدالمجيد صقر محافظ السويس، عقد  ياسر عمارة  وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اجتماعا في وقت سابق بحضور سيد حمدان وكيل المديرية ومدير عام الشئون التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم الأنشطة بالمديرية، وذلك لمناقشة الأنشطة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وإعداد يوم رياضي، ومعرض فني، ومعرض لختام الأنشطة خلال إجازة نصف العام. 

ووجه وكيل الوزارة بضرورة عرض أهم الإنجازات التي تمت والمراكز التي حصلت عليها المديرية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، بالإضافة إلى عرض الخطة المستقبلية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

مصر السويس نتيجة الابتدائية المصروفات

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