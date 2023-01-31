فعاليات اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تتواصل فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في يومه السادس الموافق الثلاثاء 31 يناير، والمستمرة حتي السادس من فبراير المقبل.



ــ قاعة صلاح جاهين

تبدأ الأنشطة في قاعة صلاح جاهين، بقاعة بلازا “1”، في الثانية عشرة ظهرا، ولقاء بعنوان “بين ناصر الدين الأسد وطه حسين”، ويشارك فيها كل من: وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، عمر الفجماوي، محمد السعودي ويدير اللقاء إيهاب الملاح.

ــ شخصيتا المعرض

يعقبها في الثانية، لقاء بعنوان “الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل الكيلاني”، بمشاركة كل من: أحمد عبدالنعيم، شوقي النكلاوي، طارق البكري، علاء الجابر ويديرها أحمد عبدالعليم.

ويعقبها في الرابعة عصرا، ندوة بعنوان “نحن والفلسفة”، ويشارك فيها كل من الباحثان والمفكران: رمضان بسطاويسي، والدكتور مصطفي النشار، والباحث السعودي شايع الوقيان، ويديرها الدكتور ياسر قنصوة.

وتختتم فعاليات اليوم الثلاثاء بقاعة صلاح جاهين، بلقاء مع الناقد محمد عبدالمطلب، يديره ويقدمه الشاعر شوكت المصري.

ــ فعاليات القاعة الدولية

تستهل القاعة الدولية، في مبني بلازا “2”، في الثانية عشرة ظهرا، ضمن محور شراكات محلية وإقليمية، وندوة بعنوان “الأمن الغذائى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ويشارك في الندوة بالنقاش كل من الباحثين: جيهان عبدالسلام، سالي عاشور، محمد عبدالتواب، هايدي الشافعي، ويديرها عزت إبراهيم.

يليها في الثانية ظهرا، ندوة تحت عنوان “قناة السويس بين الماضي والحاضر والمستقبل" ضمن محور شراكات محلية وإقليمية، بمشاركة كل من: حاتم عبدالجواد، حسين عشري، عبدالتواب عبداللطيف حجاج، ويديرها مازن القطري.

يعقبها في الرابعة عصرا، ضمن محور ضيف الشرف، لقاء بعنوان “أدب الطفل في الأردن”، بمشاركة كل من الكتاب: آية يونس، تغريد النجار، محمود رجبي. يعقبها في الخامسة والنصف ندوة “السينما العربية الوطنية”، بمشاركة عدنان مدانات ومهند البكري.

ويليها في السادسة والنصف مساء، وضمن المشاركات الدولية، ندوة بعنوان “المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في السنغال”، ويشارك فيها: أحمد عبدالباسط، جيم عثمان درامي من السنغال، ويديرها السيد رشاد.

ــ الصالون الثقافي

تبدأ فعاليات الصالون الثقافي، في الثانية عشرة ظهرا، وضمن الندوات المتخصصة، تعقد ندوة تحت عنوان “المراكز الثقافية الجديدة في مصر: المؤسسة ــ الفعاليات ــ المردود”، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة كل من: محمد عبدالمنعم، محمود عبدالله، وهالة رمضان، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي حلمي النمنم.

يليها في الثانية بعد ظهر اليوم الأحد، وضمن محور كاتب ومشروع، الدكتور أحمد مرسي: التنمية الثقافية (تواصل المأثورات الشعبية)، ويشارك فيها بالنقاش كل من إبراهيم السيد، عبدالعزيز المسلم، فيفيان فؤاد، قحطان فرج الله، وتديرها نهلة إمام.

ويعقبها في الرابعة عصرا، ضمن محور كتاب وتجارب، ندوة “مستقبل قوائم الحصر الوطنية”، بمشاركة: شريف صلاح، عائشة الحصان الشامسي، مني بونعامة، هاني هياجنة، هيثم يونس، تشارك وتدير الندوة من سلطنة عمان عائشة الدرمكي.

يليها في السادسة مساء، وضمن محور “المئويات”، مئوية ميلاد الكاتبة الكبيرة لطيفة الزيات”، بمشاركة الناقد دكتور محمود بدوي والكاتب محمود حامد، وتديرها نسمة تليمة.

ــ قاعة فكر وإبداع

تبدأ فعالياتها في الثانية عشرة ظهرا، بمناقشة موسوعة “القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان” للدكتور محمد الباز، ويناقش الموسوعة كل من الكاتبين ثروت الخرباوي، وخالد عكاشة، ويديرها محمد عبدالعزيز.

يعقبها في الثانية، مناقشة كتاب “جماليات شعر العامية”، للدكتور أحمد مجاهد، ويناقشه الناقدان: سيد ضيف الله ووائل فاروق.

وفي الرابعة عصرا، مناقشة المجموعة القصصية “فراشات المقهي”، للكاتبة فيفيان سمير، ويناقشها كل من الناقدة الدكتورة سحر شريف والدكتور مدحت الجيار.

يليها في السادسة مساء، ضمن محور ملتقي الإبداع، مناقشة رواية “حجاب الساحر”، للشاعر أحمد الشهاوي، ويناقشه كل من: لبني إسماعيل، وناهد راحيل، ويدير الندوة ويقدمها الكاتب الصحفي مصطفي عبادة.

ــ قاعة الشعر

في الثالثة عصرا تبدأ الأمسية الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: حسين سعيد، أشرف عامر، طه الصياد، والشاعر العراقي علي جعفر العلاق، محمد غازي النجار، وسام دراز، ويقدم الأمسية كمال أبوالنور.

أما الأمسية الشعرية الثانية فتقام في السادسة مساء، بمشاركة الشعراء: أحمد بخيت، أشرف البولاقي، عمرو الشيخ، كريم عبدالسلام، محمد خير، ونجاة علي، ويديرها الشاعر سعيد شحاتة.