الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون يعلن إرسال أول دفعة من مدرعات «برادلى» إلى أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت إدارة النقل في القوات المسلحة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أرسلت أول دفعة من العربات المدرعة من طراز "برادلى" إلى أوكرانيا.

وقالت إنها "تنقل إلى أوكرانيا أول دفعة من مدرعات "برادلى" التي أصبحت جزءا من الاتفاق المعلن حول تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.85 مليار دولار".

وأوضحت أن الدفعة الأولى التي غادرت ميناء نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية الأسبوع الماضي، تضم أكثر من 60 عربة مدرعة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تزويد أوكرانيا بمدرعات "برادلي" في 6 يناير الجاري، وتعهدت بتقديم 50 عربة من هذا النوع.

وفي 19 يناير، أعلنت السلطات الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل 59 عربة.

وبلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف أكثر من 27 مليار دولار.

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وائل لطفي

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