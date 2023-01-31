الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 طلاب بكلية الطب فى حادث مروع بالشرقية

جثة
جثة

لقى ثلاثة طلاب بكلية الطب مصرعهم وأصيب رابع، وذلك في حادث تصادم مروع بمدخل مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

واستقبل مستشفى فاقوس العام، ثلاثة جثث تم التحفظ عليهم تحت إشراف النيابة العامة، ومصاب بحالة خطيرة جاري تقديم العلاج اللازم له.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، من مأمور قسم فاقوس، إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بمدخل المدينة، أسفر عن مصرع ثلاثة طلاب وإصابة الرابع بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم بعدد 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى فاقوس العام .

وأخطرت الحماية المدينة للمشاركة في استخراج المصابين بعد تحطم السيارة ملاكي بالكامل وسحب السيارات لفتح الطريق.

وتوالت التحقيقات بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة، وصرحت بدفن الجثث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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