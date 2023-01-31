الضرائب عن مزاعم «ضريبة الشهادات»: تسعى لتشتيت المجتمع

رد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على ما أثير بشأن فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية.

وقال رجب محروس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن هذه الشائعات تثير الفضول بأن هناك ضريبة جديدة، مما يؤدي لذبذبة الاستقرار الاقتصادي ووضع رجال الأعمال.

وأوضح محروس أن المرصد الإعلامي الضريبي تابع لمجلس الوزراء ويرصد كافة الشائعات المتعلقة بالشأن الضريبي وما يصدر من شائعات على مواقع السوشيال ميديا، والتحقق من الشائعات والبيانات الكاذبة لتشتيت المجتمع الضريبي، موضحا أن المرصد دوره يرصد كافة ما ينشر من شائعات على الشأن الضريبي.

وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الممول الاقتصادي حينما يأتي لدولة للاستثمار ينظر لاستقرار التشريعات الضريبية أم لا، والمرصد الإعلامي الضريبي هي الأداة التي تحرك وترد على الشائعات من خلال التعاون مع الجهاز الاعلامي لوزير المالية.