وزير الخارجية يصل موسكو فى زيارة لمتابعة مسار العلاقات الثنائية

وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع كل من وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة "دينيس مانتوروف"، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف"، حيث سيناقش مع المسئولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.